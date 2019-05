Dal Messico all'Umbria la danza degli LOStheULTRAMAR

Vengono dall'altra parte dell'oceano, dal Messico, e porteranno il fascino di una danza che richiama cadenze ancestrali, proprie delle tribù, in realtà profondamente calate nella contemporaneità, nella realtà globalizzata e alienata, eppure bisognosa di celebrare la vita nonostante le contraddizioni e i drammi del mondo che però, proprio attraverso il contatto tra i popoli, può ancora sperare e sopravvivere. La Compagnia Foco al Aire diretta da Marcela Sánchez Mota e Octavio Zeivy sarà in Umbria per presentare "LOStheULTRAMAR", un rito da condividere dove i danzatori indossano abiti scuri da impiegati, stivaletti con le punte recise e sulla testa un paralume in alluminio con una maschera. Procedono a passi lenti, elementari, sincroni per coinvolgere comunità desiderose del contatto, della trasmissione di emozioni, di speranze.

Tra gli appuntamenti in programma a settembre: il 6 a Perugia e il 7 a Tuoro sul Trasimeno. Organizzato da HOME I Centro Creazione Coreografica, ovvero la prima residenza interamente dedicata alla danza in Umbria, importantissimo anche il supporto che vedrà il coinvolgimento del Teatro Stabile dell’Umbria, Comune , Pro loco e banda musicale di Tuoro sul Trasimeno.

