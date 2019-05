Drammatico incidente, muore a 65 anni

Un uomo di 65 anni è rimasto vittima di un incidente mortale avvenuto intorno alle 21 di mercoledì 8 maggio 2019 sull'autostrada del sole, all'altezza del chilometro 448 tra i caselli di Orvieto e Fabro, in direzione Nord.

Per cause che dovranno essere accertate, l'automobilista alla guida di un'auto con targa francese si sarebbe reso protagonista di un incidente autonomo. Per verificare i danni provocati all'auto sarebbe quindi sceso.

È a quel punto che un tir a bordo del quale viaggiava un autotrasportare bulgaro lo ha travolto, sbalzandolo a terra.

Inutioli i soccorsi del 118: l'uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Orvieto per i rilievi di rito e il personale di Autostrade per l'Italia per far defluire i circa 2 chilometri di coda creatisi.