Scontro tra furgone e bici, uomo in rianimazione

Incidente ieri nel tardo pomeriggio del 7 maggio a Perugia. Un furgone e una bicicletta si sono scontrati in via Benucci. Ad avere la peggio l'uomo in sella alla bici, uno straniero di 48 anni che è rimasto ferito. E' stato soccorso dall'ambulanza del 118 e poi trasferito all'ospedale di Santa Maria della Misericordia dove è stato ricoverato in rianimazione. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire quanto accaduto.