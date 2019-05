Inchiesta sanità, il commissario Pd detta la linea

“Lo scioglimento del consiglio regionale è inevitabile”. Il commissario pro-tempore del Pd dell’Umbria, Walter Verini sbarra la strada a chi, nel gruppo consiliare pensa di temporeggiare. “ Ci siamo vergognati per quel che è successo in Umbria, sono metodi che non ci appartengono, il Pd è u partito di gente perbene”. E sulle dimissioni della presidente Marini dice: “Un avviso di garanzia non è una sentenza definitiva, la sua scelta è stata condivisa per il bene delle istituzioni”.

