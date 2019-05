Scippata al centro commerciale

Nuovo scippo in città, a pochi giorni dall’ultimo episodio: questa volta lo scippo è avvenuto in pieno giorno, ai danni di una donna, nella zona del centro commerciale “Le Fonti”, in via Luca della Robbia. L’episodio, in base al racconto che la stessa protagonista ha fatto ai carabinieri della stazione di Città di Castello, è avvenuto all’ora di pranzo, quando un malvivente le si è avvicinato e le ha strappato la borsa, per poi scappare di corsa verso il quartiere di San Pio X.



Servizio integrale a cura di Paolo Puletti sul Corriere dell'Umbria del 5 maggio