Umbria Libri omaggia Coppi

Sarà “la strada” il tema della 25esima edizione della rassegna editoriale Umbria Libri, in programma dal 4 al 6 ottobre, nel complesso monumentale della basilica di San Pietro e sala dei Notari a Perugia e nell’ultimo weekend di ottobre, alla biblioteca comunale di Terni. Strada, che rimanda al best seller di Jack Kerouac dove il viaggio è una metafora di libertà e conoscenza, ma anche contestazione nei confronti della società, ma anche un percorso di crescita individuale e del rapporto con la letteratura. E al poeta ed editore vivente di Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, verranno dedicati due eventi in anteprima nazionale: la presentazione del doc-film “Lawrence. A lifetime in poetry” di Giada Diano ed Elisa Polimeni, dedicato al poeta ed editore di Kerouac, Lawrence Ferlinghetti e, inoltre, la presentazione, in prima nazionale, della sua autobiografia “A little boy”, che ancora oggi interpreta il sogno della beat generation. Ospite d’eccezione, durante l’evento dedicato alla cultura “on the road”, l’ex front man dei Timoria, Omar Pedrini, legato al poeta da collaborazione artistica. Tutte le novità sono state illustrate da Mauro Pianesi, durante la conferenza stampa che si è svolta venerdì 3 maggio al salone d’Onore di palazzo Donini: presente anche Marco Tortoioli Ricci.

