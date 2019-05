Ruba i fiori al cimitero e poi li rivende sulla bancarella, denunciato

Ruba i fiori dalle cappelle del cimitero e poi li rivende sulla bancarella. Un uomo di cinquant'anni è stato denunciato per ricettazione per una serie furti di oggetti sacri ornamentali e di piante spariti dalle tombe di familiari nel cimitero di Spoleto. Gli episodi sono stati denunciati agli uomini del commissariato. In breve i sospetti dei poliziotti si sono concentrati sul venditore ambulante. Gli agenti hanno quindi comprato piante piuttosto appariscenti e le hanno segnate in maniera tale da poterle riconoscere e, con la complicità dei cittadini, le hanno sistemate sulle tombe. Una signora si è accorta che una pianta era sparita e l'ha trovata in vendita davanti al cimitero sul banco dell'ambulante. Avvertita la polizia è scattata la denuncia per ricettazione. Sono in corso altri accertamenti sono in corso per tentare di recuperare altri oggetti sacri spariti.