Tre persone ferite in due incidenti

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti lungo la Flaminia tra Terni e Narni, all'altezza del chilometro 90,500, per un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di sabato 27 aprile. Una Citroen Xsara Picasso è finita fuori strada. E' rimasto lievemente ferito il conducente, un uomo di 70 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Sempre nel corso del pomeriggio, in strada di Farfa, nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Terni-L'Aquila, una Megane, condotta da un ragazzo di 23 anni, e una Panda 4x4, guidata da un settantenne, si sono scontrate frontalmente. Sono rimasti feriti i due conducenti, ma in modo non grave.