Va ad asparagi e fa perdere le proprie tracce

Non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di venerdì 26 aprile 2019 di un anziano, uscito in mattinata di casa per andare ad asparagi.

E' successo nella zona di Ferentillo e a dare l'allarme è stato il figlio dell'uomo, che ha 69 anni, non vedendolo rientrare in casa.

Sul posto hanno iniziato le ricerche i vigili del fuoco di Terni.

Seguiranno aggiornamenti.