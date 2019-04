Asilo aziendale del Comune dove c'era la circoscrizione

Una volta c’era la sede della terza circoscrizione Ferriera, ora quella palazzina diventerà un asilo aziendale del Comune di Terni, con la possibilità però che possano accedervi anche i figli non dei dipendenti comunali.

Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici, Melasecche.

L’edificio in questione si trova in via Premuda, davanti alla chiesa del Sacro Cuore.

“Una piccola struttura che potrà ospitare un asilo nido con tutto ciò che serve - spiega Melasecche - compreso il giardino annesso che andremo a recuperare. Duecentomila euro è il contributo che se ne stava per tornare in Regione (un altro dei mutui “dimenticati” ndr), oltre ad altri 200 mila che metterà il Comune. Il progetto è in fase avanzata di definizione. Al piano terra i bimbi piccoli, al primo piano spazi a disposizione del quartiere, sempre per attività di supporto scolastico e culturale".

"Il Comune non ha mai avuto un asilo aziendale, gli attuali dipendenti, ma soprattutto i 74 nuovi giovani che verranno entro pochi mesi assunti, potranno avere questo servizio. In più il piacere di recuperare una palazzina gradevole - conclude Melasecche - di quelle che hanno una propria dignità architettonica a Città Giardino, oggi semi abbandonata”.