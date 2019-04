Reddito di cittadinanza per 5.132 umbri

Sono poco più di 2.500 gli umbri ammessi al reddito di cittadinanza (VEDI il VIDEO) che prenderanno circa 400 euro. Solo il 21 per cento delle 5.132 domande ammesse ovvero 1.077, supereranno invece i 750 euro, mentre il 7 per cento avranno tra i 40 e i 50 euro. A fare le prime stime sulla suddivisione dei fondi del provvedimento a sostegno del reddito e dell’occupazione del governo giallo-verde è la Consulta nazionale dei Caf sulla base dell’accoglimento delle domande presentate e sulle prime liquidazioni mensili del contributo. Intanto negli uffici postali, ai Caf oppure online è ripartita la procedura, che aveva avuto uno stop per il cambio di modulistica, per la presentazione delle domande. Domande che in Umbria, secondo l’aggiornamento dell’Inps, erano state 7.728.

