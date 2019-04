Strisce blu, sosta più cara

Arrivano anche gli aumenti dei parcheggi a strisce a blu, che in centro a Spoleto raggiungono la tariffa oraria record di 2,2 euro, mentre restano invariate le tariffe per sostare alla Sfera e alla Posterna. Erano stati annunciati col bilancio, dove era spuntato un incremento di quasi 40 mila euro sugli introiti annui di sosta, ma fino a ieri non era ancora emerso come e dove sarebbero stati somministrati i rincari. In particolare, la serie di ritocchi all'insù entra in vigore dal primo maggio e va a colpire la sosta di superficie, ossia quella su piazze e vie della città.



