Katia Bellillo: "Il mio stipendio da sindaco per le emergenze sociali"

Katia Bellillo con il vantaggio di chi conosce la macchina amministrativa e la certezza di rappresentare una forza politica che non “si è mai camuffata” ha reso noti i nomi della squadra “Perugia città in comune”. La lista che la vede candidata a sindaco per il Comune di Perugia.

L’ex ministra con i guantoni - il suo impegno per il pugilato è stato una costante -, ha messo subito in chiaro che lei non rappresenta una lista civica, ma un progetto condiviso finalizzato “a democratizzare il sistema partendo dalla municipalità”.

Al centro del suo programma, che schiera “vere eccellenze, donne e uomini di ogni condizione sociale che portano la loro esperienza”, Bellillo pone le emergenze sociali: anziani, disoccupati, poveri, giovani in difficoltà, immigrati. E non esita a fare per loro il primo passo: “Sono una pensionata - dichiara - e se sarò sindaco il mio stipendio sarà destinato a uno specifico capitolo di bilancio per le emergenze”.

