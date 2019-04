"Ho ucciso gli agnelli con un colpo al cuore"

Non c’è pace per Gianfranco Vissani.

Dopo l’annuncio dell’ex premier Renzi di volerlo denunciare per averlo paragonato “ad Hitler”, nel corso di una sua apparizione televisiva (LEGGI), lo chef origanario di Civitella del Lago ha incassato ieri un’altra denuncia. Stavolta a puntare il dito contro il cuoco stellato è l’Aidaa, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, in merito alle sue dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi alla trasmissione “Un giorno da pecora”, in onda su Radio Rai.

Vissani ha infatti dichiarato di aver ordinato, in occasione di Pasqua, un certo numero di agnelli e capretti e di averli uccisi con un colpo al cuore per far sgorgare bene il sangue prima di macellarli, contravvenendo di fatto alle normative sulla macellazione e sui reati di maltrattamenti di animali.

Per questo motivo il presidente dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, Lorenzo Croce, ha firmato una denuncia penale nei confronti del cuoco per i reati di macellazione clandestina e per il reato di maltrattamento di animali.