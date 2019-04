Made in Umbria a gonfie vele

Esportazioni umbre meglio del resto d’Italia con un +13,2 per cento di incremento del commercio derivante dai distretti che hanno raggiunto 723 milioni, il risultato migliore tra le variazioni percentuali di tutte le regioni. L’analisi puntuale arriva dal monitor dei distretti dell’Umbria, realizzato dalla direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Dallo studio si evince come il distretto della maglieria e abbigliamento di Perugia si conferma centrale, con un peso sull’export distrettuale del 64 per cento; nel 2018 le vendite all’estero sono state pari a circa 465 milioni (+12,3 per cento) con un incremento rispetto al 2017 di 51 milioni, trainate in particolare dal comparto dell’abbigliamento. Segue per importo di esportazioni il distretto dell’olio che, dopo tre anni di sostanziale stabilità, torna a crescere (+14,5 per cento) e supera il valore di 180 milioni, grazie in particolare alla ripresa sul mercato americano.

