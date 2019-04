Invasione di turisti, a Perugia tutti pazzi per la fiera di Pasqua

Boom di turisti nelle principali città dell'Umbria dove da sabato pomeriggio, è iniziato l'afflusso di visitatori, soprattutto italiani. Ma non mancano gli stranieri. A Perugia, per esempio, hanno preso d'assalto la fiera di Pasqua allestita in centro storico con stand di prodotti tipici locali di enogastronomia e artigianato. Forte la presenza di visitatori anche ad Assisi, nella zona del Trasimeno, in Valnerina e Orvieto.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI DOMENICA 21 APRILE 2019