Rubati 40 quintali di rame in una centrale dell'Enel

A Orvieto, nel corso delle prime ore della mattinata di sabato 20 aprile, una pattuglia della polizia stradale ha recuperato 40 quintali di rame che erano stati rubati durante la notte nella sede dell'Enel di Papigno che confina con un'azienda che si occupa di cablaggi. Rubato anche il cassone, a bordo del quale il materiale era trasportato. Il furgone rubato è stato intercettato nei pressi dello svincolo per Orvieto. Non si è fermato all'alt. Gli agenti lo hanno dunque inseguito. I due fuggitivi, con tutta probabilità dell'est europeo, sui 35, 40 anni, si sono dileguati in mezzo ai campi. Ma le ricerche della polizia proseguono senza sosta.