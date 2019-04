Giovani chef umbri alla "corte" del principe Alberto di Monaco

Tappa umbra del tour 2019 di Chef Awards che nei giorni scorsi ha organizzato una serata esclusiva a L’Antico Forziere di Deruta con protagonisti gli chef Andrea e Stefano Rodella pluripremiati tra i best 100 chefs e best chef rivelazione, sulla base del ranking di giudizio della guida Chef Awards Gastroranking.it. Un conviviale di grande livello in vista della premiazione annuale che Chef Awards ha in programma per il 14 e il 15 settembre al teatro Lyrick di Assisi. Dopo il Forte Village in Sardegna e la seconda edizione all’auditorium di Milano sarà proprio l’Umbria, in particolare la città di San Francesco, a ospitare il gran galà per l’assegnazione degli oscar della ristorazione italiana.

