Va dritto in curva e finisce nella strada sottostante

Un giovane albanese è rimasto ferito, sembra in maniera non grave, in uno spettacolare incidente avvenuto nella tarda serata di mercoledì 17 aprile 2019 nei pressi di Montoro.

Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo era a bordo di una Fiat Punto che percorreva in discesa la strada di Montoro villaggio.

Nell'affrontare una curva l'auto è invece andata dritta ed è caduta sulla sottostante strada Ortana, nei pressi della zona industriale.

Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco di Amelia e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale.