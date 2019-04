Scontro tra auto e moto, giovane in ospedale

Grave incidente nel tardo pomeriggio del 17 aprile in via Fratelli Briziarelli a Marsciano. Nell'impatto coinvolte un’auto e una moto. Ad avere la peggio il giovane centauro, che è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia. le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto per ricostruire quanto accaduto polizia municipale e carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.