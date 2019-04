Scandalo sanità, il ministro invia la task force

Durante la riunione dell’unità di crisi permanente che si è svolta al Ministero della Salute, è stata analizzata la situazione che si è venuta a creare in Umbria a seguito della inchiesta della Procura di Perugia.

"Senza sostituirsi in alcun modo alla magistratura - si legge in una nota del ministero -, il ministero invierà nelle prossime ore una task force composta da tecnici della Salute, ISS, Agenas, NAS per verificare il pieno rispetto del piano nazionale anticorruzione e delle disposizioni dell’Anac.

Tra i suoi compiti ci sarà anche una ricognizione straordinaria dei livelli di qualità erogati presso tutti i reparti delle strutture ospedaliere coinvolte".

Il Ministro, Giulia Grillo: “ho scritto alla Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, per assicurare ampia disponibilità a collaborare per individuare le migliori competenze professionali per la sostituzione dei vertici aziendali oggetto delle misure cautelari”.

Catiuscia Marini - «Dichiaro sin da ora assoluta estraneità con riferimento alla mia posizione che mi vede tra gli indagati. La situazione è sconcertante, se confermata, molto grave per la nostra Regione», ha detto intanto il presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini nella conferenza stampa che ha tenuto in consiglio regionale, in piazza Italia, all’indomani dell’iscrizione del suo nome nel registro degli indagati per lo scandalo della sanità perugina. «Lo scenario che si evince da questa indagine rafforza un interesse mio nella mia qualità di presidente a una presa di conoscenza puntuale di fatti e atti perché, se confermata l’ipotesi accusatoria, questi rappresenterebbero un gravissimo vulnus sulla gestione della sanità di questa regione - ha aggiunto Marini - ma soprattutto aprirebbero in me una gravissima preoccupazione e cioè che il complesso sistema dei controlli interni, già previsti per le amministrazioni delle aziende sanitarie, abbia mostrato in realtà fortissimi limiti e inefficacia». «Il ruolo istituzionale che rivesto mi impone in queste ore di assumere delle scelte dirette che siano volte ad assicurare al sistema dell’amministrazione ragionale alcuni provvedimenti perché è necessario che il lavoro con qui svolto non può andare disperso. Questo lavoro aggiunge- deve essere messo al sicuro per i cittadini umbri».

Distribuzione delle deleghe - «Ho proceduto alla distribuzione delle deleghe precedentemente assegnate all’assessore Barberini, oggi agli assessori Bartolini, Paparelli e Cecchini, e nella seduta di giunta di lunedì prossimo provvederemo ad attivare le procedure per la nomina di un nuovo commissario per l’azienda ospedaliera di Perugia, la principale di questa Regione», ha annunciato Catiuscia Marini. «Tutelerò l’integrità morale della mia persona e della mia figura di presidente della Regione - ha aggiunto - perché, se confermato, ho il dovere di difendere non solo Catiuscia Marini ma la Regione che rappresento».