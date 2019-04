Scandalo sanità, il ministro convoca l'unità di crisi

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha dato indicazione ai suoi uffici, di convocare l’unità di crisi permanente del ministero per quanto accaduto in Umbria. «Il quadro della vicenda - commenta il ministro Giulia Grillo - è molto grave. Per la parte che attiene al mio ministero effettueremo ogni verifica che ci compete. Quando c’è di mezzo la salute dei nostri cittadini non possiamo permettere che gli abusi di una certa politica, di un cattivo modo di amministrare la sanità sporchino il lavoro di tanti operatori che ogni giorno con sacrificio sostengono il Ssn. Cacceremo le mele marce, subito, perché non può esserci salute senza legalità».

L’Unità di crisi permanente del ministero ha il compito di individuare con tempestività procedure e strumenti atti a ridurre il rischio di ripetizione di eventi infausti o di particolare gravità che si verificano nell’ambito delle attività di erogazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale e di coordinare gli interventi a tal fine necessari per rendere più efficiente e immediata l’azione del ministero e delle altre istituzioni competenti.