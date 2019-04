Sir, contro Monza sfida senza ritorno. Bernardi sicuro: "Vinciamo noi"

“Gara 3? Noi siamo pronti a giocare. La squadra sta molto bene fisicamente. E con Monza vinciamo noi!”. È questo Lorenzo Bernardi in conferenza stampa. E questo basta per spiegare l’importanza capitale del match di sabato 13 aprile. Torna al PalaBarton la Sir Safety Conad Perugia che accende le luci di Pian di Massiano per un sabato sera da brividi affrontando, con fischio d’inizio alle ore 20.30 e diretta web su Lega Volley Channel, il Vero Volley Monza per gara 3 dei quarti di finale dei play off scudetto Credem Banca. Non ci sono alternative, non si sono scappatoie, non ci sono prove d’appello. Perugia deve vincere per proseguire la sua corsa nella post season ed accedere alla semifinale dove c’è già Modena che aspetta. E deve vincere contro quella Monza unica squadra in Italia insieme a Trento ad aver battuto due volte quest’anno i Block Devils, una in regular season e l’altra in gara 2 ed in entrambe le occasioni al tie break. Testa, carattere, cuore ed attributi. Tutto questo dovranno gettare sul taraflex i bianconeri dopo il rientro dalla Russia. La rabbia per l’eliminazione dalla Champions dovrà essere canalizzata tutta sui play off. Sentite il pregara di Filippo Lanza: “Siamo tornati dalla Russia con un po’ di ovvia amarezza, ma con la consapevolezza di aver giocato due ottime partite contro Kazan. Il campo ha parlato e ci sta, questo è lo sport. Sono sicuro che la sconfitta in Champions ci darà però una grande spinta per i play off scudetto. Con Monza abbiamo un conto in sospeso, cioè gara 2 in casa loro che non è andata come volevamo. In casa nostra faremo valere il nostro palazzetto e tutta la nostra carica ed energia perché vogliamo andare avanti e sappiamo come farlo”. Tutti a disposizione di Bernardi i Block Devils con formazione che sarà quella tipo con De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Ricci e Podrascanin al centro, Leon e Lanza schiacciatori e Colaci libero. Poi, lo ha chiamato a gran voce proprio Lanza, servirà il PalaBarton, serviranno il calore e l’entusiasmo dei Sirmaniaci, servirà quel fattore campo voluto ed ottenuto con la vittoria in regular season.