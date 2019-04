Fibra ottica in 19 mila edifici, ecco dove

Etiopia, Msd e Cuamm lottano contro mortalità materno infantile

Roma, 10 apr. (askanews) - Investire nelle donne significa investire nel futuro, per questo Msd ha deciso di essere al fianco di Medici con l'Africa Cuamm, sostenendo il progetto "Con il futuro nel cuore" per la tutela della salute materno infantile all'ospedale di Wolisso, in Etiopia. Un progetto finanziato attraverso una donazione di 750.000 dollari, nell'ambito del programma Global Giving di ...