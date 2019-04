In fiamme autofficina: due squadre dei vigili del fuoco al lavoro

Un incendio si è sviluppato mercoledì 10 aprile intorno alle 8,15 in via del Raggio Vecchio, a Terni, a pochi metri da viale Brin, in un'autofficina. All'interno del garage presenti numerosi veicoli, gomme e batterie. Il fumo è visibile da diversi punti della città. Al momento non si hanno notizie di feriti né d'intossicati. Sul posto sono presenti due squadre di vigili del fuoco con 11 persone.