Carambola di auto nella notte

Carambola di auto nel corso della notte tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile a Terni. In via Brodolini una donna ha perso il controllo della sua auto che ha urtato tre vetture per poi salire su un marciapiede. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. La donna al volante se l'è cavata soltanto con lievi contusioni. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.