Sir Perugia all'assalto dello Zenit: serve la rimonta per centrare la finale

La resa dei conti. Quella europea, quella della Champions League. È arrivata a Kazan nella giornata di martedì la Sir Colussi Sicoma Perugia pronta a sfidare mercoledì pomeriggio alle 18 ora italiana i padroni di casa e i detentori del titolo dello Zenit per il ritorno della semifinale con vista verso la “Super Final” di Berlino. Si parte dal beffardo 2-3 (grida ancora vendetta il miracoloso recupero di Ngapeth nel set decisivo) maturato una settimana fa al PalaBarton con i Block Devils che passano il turno in caso di successo da tre punti (0-3 e 1-3). Una vittoria russa con qualsiasi punteggio qualifica lo Zenit, in caso invece di successo bianconero al tie break sarà golden set.