Bagno al Trasimeno in 16 spiagge

Disco verde per 16 zone del Trasimeno dove il bagno si può fare a occhi chiusi. Lo certifica la Regione. Con la stagione estiva alle porte torna il grande tema della balneabilità delle acque del lago. Tra i primi Comuni a emettere un’ordinanza al riguardo c’è quello di Magione. Via libera alla balneazione che arriva in anticipo sui tempi anche perché quest’anno la Pasqua è alta. Se verranno confermate le positive previsioni al riguardo, e tempo permettendo, esiste una concreta eventualità che la stagione balneare possa iniziare prima del previsto.

