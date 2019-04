Emanuela dall'Umbria a "I soliti ignoti"

Partecipazione folignate nella puntata dell'8 aprile su Rai Uno al programma “I soliti ignoti - Il ritorno” condotto da Amadeus. Protagonista Emanuela che secondo copione ha dovuto abbinare ad ognuno degli otto ignoti in studio la giusta identità seguendo il proprio intuito. Tra gli “ignoti” anche gli attori Tullio Solenghi e Massimo Lopez, che hanno raccontato di parlare tra loro al telefono come Stanlio e Olio. Emanuela è riuscita ad arrivare allo step finale con un tesoretto da 95 mila euro, poi ridotto a 38 mila, ma non ha centrato la vittoria. Alla fine del programma si deve abbinare un parente misterioso con uno degli ignoti e Emanuela ha scelto di indicare Silvia di 27 anni proprio come la figlia di Tullio Solenghi. Ma non era così. Di certo rimane la bella esperienza vissuta con la città a fare il tifo per lei.