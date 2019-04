"Quel momento bellissimo sulla biposto con Villeneuve"

Federica Masolin, dal 2014 padrona di casa della Formula Uno su Sky Sport F1, approda a Sky nel 2007, dopo un lungo percorso: dal calcio internazionale e italiano, alle Olimpiadi (ne ha seguite due, quelle di Londra e Sochi), fino alla conduzione di “all news” su Sky Sport 24. Al suo attivo ha più di 100 GP.

Al Festival del Giornalismo, insieme a Davide Valsecchi, ha parlato di “Formula 1, missione giovani: il nuovo modo di raccontare in tv”. Una rivoluzione cominciata ben sette anni fa, con l’obiettivo di “svecchiare l’idea che la F1 fosse uno sport elitario e, dunque, di raccontare questo mondo – ha spiegato Masolin - come se il giovane telespettatore fosse in un videogame, oppure andando a trasmettere sensazioni, curiosità, a descrivere l’ambiente circostante, ma senza tralasciare i tecnicismi e la precisione che molti continuano a volere”.

Nonostante il business che ruota attorno a questo sport, l’idea era, ed è quella di “avvicinare i giovani a uno sport indubbiamente avvincente che permette di girare il mondo non solo a chi fa parte del ‘circus’, ma anche a chi si appassiona alle vicende sportive. Ogni circuito significa cultura e incontro. E’ vero che è un mondo tecnico, ma la tecnica raccontata in modo semplice e con i giusti strumenti diventa molto stimolante. E spesso, quando faccio le mie trasmissioni, mi chiedo cosa vorrebbero vedere da casa, magari per coinvolgere sempre più anche un pubblico femminile. Sky ha una tecnologia super avanzata per entrare nella macchina e questo piace molto, ci permette anche di sperimentare la forma del racconto tipica di un videogioco”. Il mondo social completa il quadro: “abbiamo una trasmissione dedicata proprio ai social, ci scrivono anche tanti ragazzini e a volte chiedono persino come io faccia a non risentire del fuso orario nei diversi viaggi che compio. La risposta è semplice: dormendo!”. Masolin ha raccontato che con i piloti e con tutto il team c’è “grande sintonia e amicizia. Siamo una famiglia. E’ proprio questo l’aspetto che più mi piace del mio lavoro, l’aver creato un’armonia con tutti”. Il momento più bello della carriera è stato quando “sono salita in auto con Villeneuve, su una biposto, sul circuito di Monza a 300 chilometri orari”.

Gaia Nicchi