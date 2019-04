Famiglie sul lastrico, è boom di case all'asta

Boom di immobili all’asta: in quattro anni l’Umbria ha visto un incremento vertiginoso soprattutto nel Perugino dove si è passati dalle 963 del 2015 alle 4.497 dell’anno scorso. A livello nazionale sono state oltre 245.100 le aste immobiliari nel 2018.

L’andamento di “Report aste”, a cura di Astasy srl, società che partecipa all’azionariato NPLs RE Solutions del gruppo Gabetti, porta l’Umbria al 14esimo posto come regione per numero di esecuzioni immobiliari con i suoi 884.640 abitanti su una superficie di 8.456 Kmq. Ciò significa che ogni 42 famiglie umbre, una ha la casa all’asta, mentre la media nazionale è di una casa all’asta ogni 75 famiglie. È sempre la provincia di Perugia ad avere il record di maggior numero di esecuzioni giudiziarie per nucleo familiare. Esaminando il numero di aste a partire dal 2015, è ben visibile come in 4 anni il numero complessivo sia passato da 1.477 a 5.915, un valore che si è praticamente quadruplicato.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 6 APRILE 2019