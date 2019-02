Emorragia di botteghe artigiane, ne chiude una al giorno

Continua l’emorragia di imprese artigiane ed esercizi pubblici. Per quanto riguarda la prima categoria, secondo i dati elaborati dalla Cgia di Mestre, l’Umbria in 10 anni ha perso oltre il 15 per cento di attività. A questa morìa si aggiunge quella legata a ristoranti, bar, catering, enoteche, gelaterie e pasticcerie che, secondo l’ultimo rapporto della Fipe-Confcommercio, sono scese del 5,5 per cento. “Non è una questione di grande o piccola dimensione - spiega il presidente regionale di Fipe Umbria Romano Cardinali - è che stare sul mercato in maniera corretta, chiara e trasparente è sempre più difficile”.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI GIOVEDI' 7 FEBBRAIO 2019