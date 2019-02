Elezioni, la Lega ha scelto il suo candidato

Stefano Zuccarini è il candidato scelto dalla Lega per le elezioni amministrative di Foligno. E, in questa veste, è stato presentato a Matteo Salvini, a Terni in occasione della visita agli operai della Treofan. A confermarlo è il diretto interessato. Ma la quadra con gli alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia ancora non c'è in vista del voto nella terza città dell'Umbria.



Servizio integrale a cura di Susanna Minelli sul Corriere dell'Umbria del 7 febbriaio