Tari, sconto per le famiglie bisognose

Tornano gli sconti sulla tassa sui rifiuti (Tari) per le famiglie in difficoltà: oltre 320 quelle che ne hanno beneficiato lo scorso anno. È stato ripubblicato nella giornata di mercoledì 6 febbraio dal Comune di Spoleto l’avviso con cui potranno essere richieste agevolazioni fino al 50% della bolletta per la spazzatura. A poter farsi avanti per l’aiuto pubblico sono tutti quei contribuenti, intestatari di un’utenza domestica, con un indicatore Isee che nel 2019 non risulti superiore a 7.500 euro.



Servizio integrale a cura di Chiara Fabrizi sul Corriere dell'Umbria del 7 febbraio