Salvini torna a Terni per incontrare i cittadini

Il vice premier e ministero degli Interni, Matteo Salvini, torna a Terni.

L'appuntamento è per mercoledì 6 febbraio 2019, alle 10, in largo Elia Rossi Passavanti (traversa Corso Tacito, in prossimità della sede locale del partito). Si tratta di un incontro aperto a tutti i cittadini.

Ne danno annuncio il segretario nazionale Lega Umbria, Virginio Caparvi, e il commissario Lega Terni, Barbara Saltamartini.

"Salvini - scrive la Lega Umbria - dimostra ancora una volta la vicinanza alla città dell'acciaio che lo ha accolto calorosamente già in occasione delle elezioni comunali quando la Lega ha ottenuto il risultato storico del 30% e successivamente in vista del ballottaggio che ha poi premiato il partito del Carroccio con la vittoria schiacciante del sindaco Leonardo Latini".

"La visita del segretario federale della Lega - conclude la nota - rappresenta un'occasione importante per il territorio ternano che lo ospita".