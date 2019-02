Tweet di Toninelli: "Vengo sul cantiere della E45"

Roma-Milan, Di Francesco: "Bella risposta dopo il 7-1, ma non basta"

(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2019 Roma-Milan, Di Francesco bella risposta dopo il 7-1, ma non basta Termina 1-1 il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A tra Roma e Milan. I rossoneri passano in vantaggio nel primo tempo con il gol del polacco Krystof Piatek, ma vengono recuperati nella ripresa dal solito Nicolò Zaniolo, che si conferma giocatore più in forma tra i giallorossi. ...