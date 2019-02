Economia, ecco come andrà nei prossimi due anni

Umbria in perfetta sintonia con la situazione economica del Belpaese. L’Italia non migliora e anche il Cuore verde in prospettiva vede un futuro poco movimentato. Secondo i dati di Prometeia rielaborati dall’Ires-Cgil per il 2019 si prevede una crescita dello 0,5 per cento in termini di Prodotto interno lordo. Un leggero miglioramento ci sarà nel 2020 quando si arriverà allo 0,8 per cento in Umbria e allo 0,7 a livello nazionale. Resta sempre sotto all’1 per cento l’aumento dei consumi che, nell’anno in corso, sfiorerà lo 0,6 per cento e nel 2020 lo 0,7. Che l’economia nazionale e quella locale non vadano a gonfie vele si evince anche dall’andamento degli investimenti fissi lordi che scenderanno dello 0,4 per cento a livello regionale e dello 0,2 su scala italiana.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019