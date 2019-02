Il giorno delle primarie, tre in corsa

CALCIO SERIE C

Marchi, primo gol col Monza di Berlusconi e Galliani: vittoria con la Samb

Primo centro per l'ex attaccante del Gubbio Ettore Marchi con la maglia del Monza di Berlusconi e Galliani. Il bomber ha firmato il momentaneo 2-1 contro la Samb, nella sfida poi vinta dai brianzoli con un golaço di Anastasio al 97'. Per i lombardi di Brocchi tre punti d'oro in ottica play off.