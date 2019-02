Arrivano 22 ecografi di nuova generazione nelle strutture sanitarie umbre. All’ospedale di Città di Castello sono stati destinati due ecografi multidisciplinari, un altro è in funzione al consultorio del distretto Alto Tevere. Due apparecchiature all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, altrettante per quello di Assisi e per il poliambulatorio Europa di Perugia. All’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla di Todi sono in funzione tre ecografi multidisciplinari e uno portatile. Alla Casa della Salute di Città della Pieve sono stati destinati tre ecografici multidisciplinari e altri due all’ospedale di Castiglione del Lago. Particolarmente importanti sono i quattro ecografi per uso cardiologico, due dei quali collocati all’ospedale di Città di Castellp, uno all’ospedale di Castiglione del Lago e l’altro a Passignano sul Trasimeno.