Cinquecento giovani al PalaBarton di Perugia per le gare di Taekwondo

Domenica 3 febbraio va in scena al PalaBarton di Perugia il campionato interregionale di Taekwondo. In Umbria arriveranno circa 500 atleti da tutta Italia. La giornata sportiva è organizzata dal comitato umbro della Fita (Federazione Italiana Taekwondo) del presidente e Maestro 7° Dan, Roberto Lodi. “La gara – commenta – circa 470 coinvolgerà i ragazzi dai 7 ai 17 anni divisi ovviamente per categorie di età, di peso e di cintura”. Un’organizzazione che impone molto impegno, per il Maestro Lodi, che è anche tecnico della sezione Taekwondo della Fortebraccio. “Assolutamente sì, ho però il supporto di tutto il comitato regionale e delle società umbre, Asd Gubbio Taekwondo e l’Asd Team Solzorano di Foligno, oltre ovviamente alla Fortebraccio di Perugia, che mi sono vicine e mi supportano nell’organizzazione e per questo le ringrazio. Inoltre abbiamo avuto anche il patrocinio del Coni e del Comune di Perugia. Ci stiamo quindi organizzando al meglio per offrire un’esperienza competitiva migliore possibile a chi giungerà nella nostra splendida città per mettersi in gioco”.

Daniele Calzoni