Paoletti ok con l'Italia all'esordio in Winter Cup ora la semifinale con la Francia

Per Matilde Paoletti è cominciata nel migliore dei modi l'esperienza con la Nazionale Under 16 in Winter Cup di tennis. La portacolori dello Junior Perugia ha vinto la gara di esordio contro Israele nel girone di qualificazione per la finale eight della competizione giovanile europea che si gioca a Lausada in Portogallo fino a domenica 3 febbraio. Matilde Paoletti ha battuto Shachf Lieberman per 6-1, 7-6 e poi Lisa Pigato si è imposta per 6-0, 6-2 nel secondo match. Con questo risultato, le azzurrine, in formazione c'è anche Asia Serafini, si sono aggiudicate il passaggio in semifinale. Sabato 2 febbraio affronteranno la Francia e se vinceranno accederanno in finale, ma soprattutto porteranno a casa il biglietto per la final eight che si disputa dal 15 al 17 febbraio a Bresti in Francia.