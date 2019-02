Ztl, gli autisti dichiarano guerra alle macchine

La zona a traffico limitato, ora aperta a Perugia dalle 10 (anziché dalle 13), in piazza Italia, senza possibilità di proseguire in via Baglioni, sta rendendo critica la convivenza tra bus e auto. Lo segnala Piero Iannini, segretario provinciale di Faisa-Cisal, sindacato degli autoferrotranvieri. “I bus in arrivo trovano gli stalli a essi riservati occupati dalle auto che aspettano. Girare in curva diventa impossibile, bisogna sempre suonare il clacson sperando che gli automobilisti afferrino subito il messaggio e si spostino”, spiega il segretario. Secondo lui, la nuova Ztl ha già aggravato mali antichi e più volte segnalati dal sindacato al Comune e alla Prefettura, soprattutto esprimendo preoccupazioni per la sicurezza dei pedoni, oltre che per gli inevitabili ritardi accumulati dagli autisti incolpevoli.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 2 FEBBRAIO 2019