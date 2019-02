Paoletti con l'Italia under 16 per centrare la Final Eight della Winter Cup 2019

Comincia il primo febbraio l'avventura della perugina Matilde Paoletti con l'Italia Under 16 di tennis. La portacolori dello Junior Perugia esordirà nel girone di qualificazione alla Final Eight della Winter Cup by Head 2019. Nella squadra del capitano Giovanni Paolisso, anche Asia Serafini e Lisa Pigato, insomma le tre migliori della classe 2003. Le azzurrine giocano a Lousada in Portogallo e nel girone B sono insieme alle padrone di casa, alla Francia, alla Spagna, alla Serbia, alla Slovenia, al Lussemburgo e a Israele. Al termine della tre giorni, (le qualificazioni si concluderanno domenica 3 febbraio) passeranno il turno due squadre. Chi vince il primo incontro avrà diritto alla semifinale del girone. Le due finaliste accederanno alla Final Eight in programma a Brest in Francia dal 15 al 17 febbraio.