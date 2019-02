La linea artistica del nuovo regista, Stefano Venarucci

L’uomo chiave di Perugia 1416 quest’anno è Stefano Venarucci. Assisano, vive a Santa Maria degli Angeli, e si divide professionalmente tra le rievocazioni storiche in diverse città italiane. l’attività di palcoscenico e l’insegnamento nelle scuole. In particolare, è delegato per il Comune di Assisi all’Ente Calendimaggio e si occupa degli eventi collaterali della manifestazione assisana, l’anno scorso ha organizzato un festival dedicato alla commedia dell’arte. Venarucci è stato votato a maggioranza dal consiglio direttivo e ha sbaragliato altri nove candidati.

Intervista con Stefano Venarucci sul Corriere dell'Umbria del 1 febbraio 2019