Astaldi, Quadrilatero e Anas chiamate a fare la loro parte

Far riconoscere i crediti vantati dalle ditte fornitrici di Astaldi (VEDI ALTRI ARTICOLI), crediti strategici, infungibili così da poterne recuperare almeno una parte delle spettanze mai avute per poi proseguire i lavori necessari al complemento della Perugia-Ancona. E’ questo l’input dato ieri nell’incontro che si è avuto presso la sede della comunità montana di Fabriano al quale hanno preso parte la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, quello delle Marche, Luca Ceriscioli, gli assessori regionali alle infrastrutture, Giuseppe Chianella e Anna Casini e il numero uno della società Quadrilatero, Guido Perosino. Il pressing per arrivare ad un accordo che garantisca un minimo di ristoro economico per le imprese che hanno operato per Astaldi ora in concordato di continuità e la possibilità di proseguire i lavori è proprio sulla Quadrilatero. A mettere il cerino nelle mani del presidente della spa è stata la stessa Marini che ha sottolineato il suo totale sostegno alle imprese.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI GIOVEDI' 31 GENNAIO 2019