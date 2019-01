Strada della Contessa, lavori entro l'anno

In arrivo sulla strada statale della Contessa di Gubbio importanti interventi di manutenzione entro il 2019, sarà rifatto il manto stradale e saranno effettuati lavori per la messa in sicurezza da parte dell'Anas. Particolare attenzione sarà data al ponte, che presenta alcune parti di degrado con mancanza di cemento e ferri arrugginiti a vista e alla galleria per contrastare le infiltrazioni d'acqua.

