Aeroporto, arriva l'Accademia di volo

L’aeroporto punta tutto sull’Accademia di volo, il maxi progetto da 70 milioni che la società con sede in Inghilterra, la Mondovolo limited, vuole realizzare a Perugia, su un’estensione di 10 ettari in cui verrebbero installati simulatori per diversi tipi di velivoli, dagli aerei agli elicotteri passando per i droni. E’ ottimista il presidente della Sase (la società che gestisce l’aeroporto) Ernesto Cesaretti che mercoledì, nel corso di una conferenza stampa presso lo scalo insieme al direttore Umberto Solimeno e all’assessore regionale ai Trasporti Giuseppe Chianella ha parlato di un investimento che potrebbe incrementare del 2% il Pil della regione dando all’Umbria prospettive di crescita più che positive. “Il progetto provvisorio è stato già presentato all’Enac – dice Cesaretti – è piaciuto ed è stato accettato. A giorni presenteremo quello definitivo e se ci sarà, come crediamo, il nulla osta potremmo partire con i lavori entro giugno per terminare gli interventi necessari nel giro di 18 mesi”.

