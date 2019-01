Ladri svaligiano casa mentre i proprietari cenano

Ladri svaligiano casa con i proprietari all'interno. Il furto è stato messo a segno a Todi, nel rione Cappuccini, durante l’orario di cena. I ladri incuranti del fatto che i proprietari erano in casa e stavano cenando, hanno forzato una finestra e sono penetrati all’interno. Senza farsi sentire sono entrati in camera da letto e hanno portato via denaro e gioielli.