Nascondeva un etto di eroina in un calzino

Aveva nascosto un etto di eroina in un calzino, un tunisino di 37 anni, irregolare, arrivato in treno dalla Francia, sorpreso dalla sezione antidroga della Squadra mobile di Terni a spacciare nella zona del mercatino di via Cairoli.

Lo hanno sorpreso mentre cedeva dosi ad un giovane, segnalato alla Prefettura come assuntore, mentre il tunisino aveva con sé 18 dosi, tra cocaina ed eroina, oltre a 240 euro in contanti.

Nella stanza di un appartamento che aveva subaffittato, che condivideva con alcuni commercianti indiani, gli agenti hanno trovato l'etto di eroina dentro al calzino, confezionata in 300 dosi, oltre a vari frammenti di hashish.

Inoltre sotto un mobile, attaccato con scotch da pacchi e ben avvolto nel cellophane, un involucro contenente 2.000 euro.

La droga è stata sequestrata, l’uomo è stato arrestato e verrà giudicato per direttissima.