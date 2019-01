Presi con oltre mezzo chilo di hashish

Due giovani ternani, di 20 e 21 anni, uno dei quali incensurato, sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Narni scalo perché trovati in possesso di hashish, indosso e nelle proprie abitazioni.

Ad una quindicina di grammi di hashish divisi in dosi, che un equipaggio dell'Arma ha trovato addosso al primo dei due ragazzi nel corso di un controllo per strada, si sono aggiunti altri quasi 200 grammi della stessa sostanza trovati nell'abitazione del 20enne, corredati dai “classici accessori”: bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi ed oltre 500 euro in contanti presumibile frutto di pregressa attività di spaccio.

L’ulteriore perquisizione nella casa del 21enne ha fatto saltare fuori altri 300 grammi circa sempre di hashish, più una decina di grammi di Mdma, nonché un altro bilancino di precisione, ulteriore materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 1.000 euro in banconote di piccolo taglio.

I due ragazzi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.